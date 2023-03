Fluminense 'atropela' Vasco e fecha com Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca

O Fluminense foi mais rápido e anunciou a contratação do atacante Lelê, do Volta Redonda, até o fim da temporada. O contrato de empréstimo acabou com a disputa entre o clube e o Vasco da Gama, que corria por fora para ter o atacante de 25 anos, artilheiro do certame estadual. A transferência será concluída após o término do estadual. As informações são do GE.

Confira a nota divulgada pelo Fluminense:

"O Fluminense FC assinou pré-contrato com o atacante Lelê. O atleta, que se apresentará ao clube após o término do Campeonato Estadual, chegará por empréstimo junto ao Itaboraí Profute até o final de 2023, com opção de aquisição em definitivo dos seus direitos."

A transação foi concluída depois de uma reunião na última segunda-feira e ajustou todas as bases para o empréstimo. Antes, o Vasco havia feito proposta, além de outros times, mas o fato do Fluminense ter a possibilidade de disputar a Libertadores e permanecer no Rio, pesou na escolha. Outro fator de influência direta foi a entrada de Fred, ídolo do Fluminense, além do técnico Fernando Diniz, que ajudaram no convencimento do atleta.

De acordo com as informações divulgadas, os valores do empréstimo giram em torno de R$ 500 mil, com opção de compra na casa dos R$ 4 milhões. A princípio, a proposta do Flu havia sido rejeitada pelos agentes do atleta. No entanto, o clube se manteve otimista e saiu vitorioso na corrida pelo artilheiro.

Paralelo a isso, o Vasco tinha um acordo com o Itaboraí Profute e aguardava firmar um termo de compromisso para que o atleta viesse para São Januário, logo após o fim do empréstimo do Volta Redonda. No último domingo, Abel Braga fez contato e ouviu que o acerto estava firme, no entanto, acabou 'atravessado' pelo Fluminense. De acordo com o diretor-executivo do clube, Paulo Bracks, o Vasco não participa de leilões.

"Convidamos o Itaboraí Profute, detentor dos direitos do atleta, e o estafe do jogador para uma reunião no CT. Nesta reunião, fizemos um acordo e tivemos a palavra sobre a transferência após o encerramento do Campeonato Carioca. Na última semana, fiquei ciente da informação de que a mesma reunião, com as mesmas pessoas, com a mesma pauta, foi realizada em outro clube daqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai entrar em leilão por jogador nenhum e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordo e estamos fora da negociação", disse.

Lelê tem nove gols marcados no Cariocão em nove jogos disputados. Pela primeira fase da Copa do Brasil o jogador também deixou sua marca, na vitória do time por 3 a 1 sobre o Falcon.