Atacante Lelê alcança artilharia do futebol brasileiro em 2023

Em grande estilo, Lelê marcou mais dois gols na partida de 0 a 4 entre Bangu e Volta Redonda, realizada no último domingo, (26/02). O atacante não só jogou bem, como alcançou a artilharia do futebol brasileiro de 2023, com os mesmos 10 gols de Pedro, do Flamengo, e Wallace Pernambucano, do América-RN.

Até o momento, dos gols de Lelê, nove foram marcados no Campeonato Carioca e outro na primeira fase da Copa do Brasil, na partida contra o Falcon-SE.

Já os de Pedro, foram marcados com cinco no Carioca, quatro no Mundial de Clubes e outro na Supercopa do Brasil. Sendo o primeiro a alcançar os 10 gols, Wallace Pernambucano fez seis no Campeonato Potiguar e quatro na Copa do Nordeste.

Apesar da vitória, o número de Lelê poderia ser maior, se não fosse pelo gol anulado no jogo contra o Nova Iguaçu. A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) emitiu comunicado sobre o acontecimento, reconhecendo que o bandeirinha marcou equivocadamente um impedimento do atacante.

Confira o ranking de goleadores do futebol brasileiro em 2023

10 gols

Lelê (Volta Redonda)

Pedro (Flamengo)

Wallace Pernambucano (América-RN)

9 gols

Gabriel Barbosa (Flamengo)

8 gols

Aleílson (Princesa)

Ciel (Ferroviário)

Luis Suárez (Grêmio)

Pedro Henrique (Internacional)

Pablo (Athletico)

Roger Guedes (Corinthians)



(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)