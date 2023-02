Com lateral e meia que passaram por Remo e Paysandu, CSA encara a Tuna pela Copa do Brasil

O CSA-AL vive um momento conturbado na temporada. Após ser rebaixado para a Série C, o time alagoano não conseguiu a classificação para as semifinais do estadual no último domingo e encara a Tuna Luso, amanhã (1), às 15h30, no Estádio do Souza, em Belém, pela primeira fase da Copa do Brasil. O clube nordestino encara a partida bastante pressionado e conta com dois jogadores velhos conhecidos do futebol paraense.

O Azulão já está na capital paraense e soltou os relacionados para a partida. O técnico Vinícius Bergantin terá um desfalque para o confronto diante da Águia, o meia Guilherme Rend, sofreu uma lesão no joelho e não possui período para retornar aos gramados. Contra a Tuna, dois jogadores com passagens por Leão e Papão, voltam a Belém.

Na lateral-direita, o técnico Vinícius Bergantin terá a opção do jogador Celsinho, de 34 anos. O atleta passou pelo Remo no ano passado, mas não deixou saudades ao torcedor azulino. Celsinho foi muito criticado pela torcida e esteve em campo em oito partidas , o jogador deixou o Leão Azul após a eliminação da Série C.

Celsinho na sua apresentação no Remo (Reprodução / RemoTV)

Já no meio-campo o CSA conta com a experiência de Tomas Bastos, de 30 anos. O jogador atou em Belém, pelo Paysandu, no ano de 2019. Bastos realizou 10 partidas com a camisa alviceleste, com 10 partidas disputadas e cinco gols marcados.

Tomas Bastos atuando pelo Paysandu na Série C de 2019 (Igor Mota / O Liberal)

No jogo que vale R$900 mil referente à cota de premiação, o CSA precisa apenas do empate para avançar de fase na Copa do Brasil, já que o Azulão está melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF. A Tuna precisa vencer para seguir na competição.