Com Vìtor Pereira, Flamengo não ganhou nenhum clássico, nem conquistou título

O técnico português do Flamengo, Vítor Pereira, não tem tido bons resultados nos clássicos que comanda desde que chegou ao clube em dezembro de 2022. O time rubro-negro perdeu o jogo contra o Vasco por 1 a 0 no último domingo (5) e sofreu uma virada para o Fluminense na quarta-feira (8) na última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca.

VEJA MAIS

Além disso, Vítor Pereira ainda não conquistou nenhum título em sua gestão no Flamengo. Em 16 jogos no comando do time, o português já perdeu os quatro títulos disputados pelo clube carioca: a Supercopa do Brasil e a Recopa (vice-campeão), o Mundial de Clubes da Fifa (terceiro lugar) e o título do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O único clássico que o Flamengo venceu neste ano foi contra o Botafogo, em Brasília (DF), mas com a equipe sendo comandada pelo auxiliar Rui Quinta, enquanto Vítor Pereira ficou no Rio de Janeiro treinando a equipe titular para a final da Recopa.

Em relação ao desempenho geral do treinador, ele tem 60,4% de aproveitamento dos pontos disputados, com nove vitórias, dois empates e cinco derrotas em 16 partidas sob o comando rubro-negro.