São Paulo anuncia contratação de Luiz Gustavo como reforço até final de 2024

O São Paulo anunciou a contratação de Luiz Gustavo, do Al-Nassr, que também atuou pela seleção brasileira na Copa de 2014. O jogador de 36 anos chega para reforçar o meio-campo do tricolor paulista até o final de 2024. Além dele, Erick, ex-Ceará, também foi anunciado no último domingo (10) pelo clube.

Durante a temporada no clube da Arábia Saudita, o atleta paulistano chegou a disputar 32 partidas e marcou cinco gols. Sem atuar nos gramados desde maio deste ano, Luiz Gustavo está mantendo a forma no Barra, de Balneário Camboriú (SC).

"Nós todos teremos um excelente desafio no próximo ano. A minha carreira sempre foi movida a desafios, e o São Paulo me proporcionará mais um. Estou feliz e motivado para fazer parte deste projeto do clube. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida no Morumbi", comemorou o novo reforço.

Carreira

Luiz Gustavo construiu a carreira no exterior, especialmente na Alemanha, onde defendeu o Hoffenheim, Bayern de Munique e o Wolfsburg. Depois, fez passagem pelo futebol francês, no Olympique de Marselha, da França, e foi transferido para o Fenerbahçe, da Turquia, antes de ir para o clube saudita.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)