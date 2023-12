Thiago Coelho é anunciado oficialmente pelo São Bento, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista

Após deixar o Paysandu ao término da Série C, o goleiro Thiago Coelho já tem novo clube. O goleiro foi anunciado oficialmente pelo São Bento, que irá disputar a Série A2 do Campeonato Paulista em 2024. O jogador de 28 anos deixou a equipe bicolor após duas temporadas, com 53 jogos disputados.

Thiago foi titular em boa parte de 2022 pelo Paysandu, mas perdeu espaço na equipe após ficar afastado devido a uma cirurgia de apendicite. Pelo Papão, o atleta conquistou o acesso para a Série B este ano e foi campeão da Copa Verde de 2022, quando foi titular na decisão contra o Vila Nova-GO. O goleiro deixou o futebol paraense após cinco anos, já que antes do Papão, esteve por três temporadas no Remo.