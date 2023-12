Contratação de Henrique Dourado é anunciada pelo Portuguesa

A Associação Portuguesa de Desportos divulgou nesta quarta-feira, 06, a contratação do atacante Henrique Dourado, o Ceifador, para integrar o reforço do clube do Canindé para a disputa do Paulistão em 2024.

Em 2014, o jogador de 34 anos defendeu o Portuguesa e se destacou ao colecionar 10 gols em 30 partidas. No mesmo ano, se transferiu para o Palmeiras, onde foi vice-artilheiro com 16 gols.

Já em 2017, atuou pelo Fluminense e foi um dos artilheiros do Nacional, marcando 18 gols. “Estou muito feliz em estar de volta à Portuguesa, me sinto retornando à minha casa. Espero fazer uma grande temporada e superar todas as expectativas vestindo essa camisa” afirmou Henrique à Lusa TV.

Nesta temporada, o atacante defendeu o Cruzeiro e a Chapecoense na Série B, mas não teve destaque. Em 2023, a Lusa lutou para não sofrer rebaixamento no Paulistão, e conseguiu se salvar. Agora, o clube está no grupo com Santos, Ituano e Santo André.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)