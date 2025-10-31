Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México

O atacante paraense Leandro Carvalho tenta retomar a carreira no futebol mexicano. Aos 30 anos, o jogador defende o Tlaxcala FC, equipe que disputa a segunda divisão do México. Desde que chegou ao clube, em julho, ele disputou duas partidas: estreou em agosto no empate em 1 a 1 contra o Mineros Zacatecas, jogando 65 minutos, e também atuou na derrota por 2 a 0 para o Correcaminos, quando permaneceu em campo por quase 70 minutos. Desde então, não voltou a ser relacionado.

Natural de Belém, Leandro surgiu como uma das grandes promessas da base do Paysandu, onde estreou como profissional em 2014. No clube, era apontado como sucessor de Yago Pikachu, mas acabou enfrentando problemas extracampo e foi emprestado à Penapolense-SP e, em seguida, ao Ceará. No clube cearense, viveu uma das melhores fases da carreira e participou do acesso à Série A.

Após o bom desempenho, foi contratado pelo Botafogo, mas teve dificuldades de adaptação e sofreu com lesões. Retornou ao Ceará, onde alternou bons momentos e polêmicas. Também passou por América-MG, onde se destacou no Campeonato Mineiro de 2021, mas deixou o clube após desentendimento com o técnico Lisca.

Leandro teve ainda uma breve passagem pelo futebol árabe, atuando pelo Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, onde fez 15 jogos e deu duas assistências. No retorno ao Brasil, vestiu as camisas de Náutico, Avaí, Pinheirense e Remo. No Leão Azul, chegou a declarar amor ao clube, mas fez apenas sete jogos e marcou um gol antes de deixar a equipe.

Em 2024, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior logo na estreia pelo Águia de Marabá, contra o Remo, pela sétima rodada do Parazão, no dia 25 de fevereiro. O jogo marcou sua última aparição profissional antes da ida ao México.

Agora, no Tlaxcala FC, o atacante tenta um novo começo em uma liga menos badalada, mas com a oportunidade de reencontrar o bom futebol que o projetou como uma das promessas mais talentosas do futebol paraense na última década.