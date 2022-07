Ex-amante do atacante Jô diz estar sendo xingada pela família do jogador, ex-Corinthians

A vida pessoal do atacante Jô, ex-Corinthians, tem rendido mais assunto do que o desempenho como atleta. Sem clubes desde que teve o contrato rescindido com o Timão, no começo de junho, a polêmica em torno do centroavante diz respeito à sua ex-amante, Maiára Quiderolly, que está grávida do que será o oitavo filho de Jô. A influenciadora utilizou as redes sociais para revelar que está sendo perseguida e xingada pela família do ex-affair.

"Meu Deus, cada dia uma provação! A gente abre mão das coisas para não se estressar e isso também vira motivo. A hora que eu botar para fu*** aí vão me chamar de filha da p*** com razão. Querem vir tentar tirar minha paz para que eu seja uma má pessoa. O meu coração sempre vai me pedir para fazer o que eu acho que seja bom! Mas se eu quiser ser filha da p*** eu sou na mesma intensidade que eu sou boa", disparou a influenciadora e futura mamãe de João Gabriel.

Confira a postagem de Maiára Quiderolly