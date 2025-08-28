Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte O Liberal 28.08.25 11h55 Evento já passou por Roraima e outras capitais (Marcelo Vila Real / CBF) Em busca de novos talentos e de melhorias no quadro técnico, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou, nesta quinta-feira (28), o Seminário Regional de Arbitragem, em Belém. O evento faz parte do projeto "Arbitragem Sem Fronteira" e segue até o próximo sábado (30). Esta é a primeira vez que o Pará recebe a programação, que deve contar com cerca de 70 árbitros. “É uma honra receber um evento desta relevância em Belém. A arbitragem é fundamental para o crescimento do futebol, e trazer a estrutura e o conhecimento da CBF para perto dos nossos profissionais mostra o quanto o Pará está inserido no mapa do futebol brasileiro”, destacou Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF. A programação do evento inclui aulas práticas e teóricas, que serão ministradas no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), no Mangueirão, e no Parque Office, respectivamente. Durante os encontros, serão realizadas atividades físicas, mecânicas da arbitragem, controle de jogo, disputa de bola e outros aspectos do futebol. VEJA MAIS Xaud explica mudanças no calendário e diz: 'Não foi para beneficiar A ou B' Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B O seminário já passou por outras capitais do Norte, como Manaus e Boa Vista, além de Cuiabá. Samir Xaud, presidente da CBF, ressaltou a importância de iniciar o projeto pela região: "A escolha foi feita porque, no Norte do país, a Comissão de Arbitragem tem a oportunidade de conhecer árbitros que ainda não estão no radar, devido à baixa visibilidade dos campeonatos regionais e estaduais. Com o avanço deste projeto, ofereceremos igualdade de oportunidades e visibilidade para todos os árbitros do Brasil, sejam eles do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul ou Sudeste", afirmou Xaud. Além de identificar novos talentos, um dos objetivos da CBF com o evento é aproximar a Comissão de Arbitragem (CA) do quadro de árbitros das federações. Assim, a entidade consegue conhecer melhor a realidade da categoria em cada região. A programação também prevê encontros com presidentes e diretores de clubes locais. Até o encerramento do seminário, os árbitros terão três dias de programação intensa, importante para o currículo e para a formação profissional. 