Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém

Em busca de novos talentos e de melhorias no quadro técnico, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou, nesta quinta-feira (28), o Seminário Regional de Arbitragem, em Belém. O evento faz parte do projeto "Arbitragem Sem Fronteira" e segue até o próximo sábado (30). Esta é a primeira vez que o Pará recebe a programação, que deve contar com cerca de 70 árbitros.

“É uma honra receber um evento desta relevância em Belém. A arbitragem é fundamental para o crescimento do futebol, e trazer a estrutura e o conhecimento da CBF para perto dos nossos profissionais mostra o quanto o Pará está inserido no mapa do futebol brasileiro”, destacou Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF.

A programação do evento inclui aulas práticas e teóricas, que serão ministradas no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), no Mangueirão, e no Parque Office, respectivamente. Durante os encontros, serão realizadas atividades físicas, mecânicas da arbitragem, controle de jogo, disputa de bola e outros aspectos do futebol.

O seminário já passou por outras capitais do Norte, como Manaus e Boa Vista, além de Cuiabá. Samir Xaud, presidente da CBF, ressaltou a importância de iniciar o projeto pela região:

"A escolha foi feita porque, no Norte do país, a Comissão de Arbitragem tem a oportunidade de conhecer árbitros que ainda não estão no radar, devido à baixa visibilidade dos campeonatos regionais e estaduais. Com o avanço deste projeto, ofereceremos igualdade de oportunidades e visibilidade para todos os árbitros do Brasil, sejam eles do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul ou Sudeste”, afirmou Xaud.

Além de identificar novos talentos, um dos objetivos da CBF com o evento é aproximar a Comissão de Arbitragem (CA) do quadro de árbitros das federações. Assim, a entidade consegue conhecer melhor a realidade da categoria em cada região. A programação também prevê encontros com presidentes e diretores de clubes locais.

Até o encerramento do seminário, os árbitros terão três dias de programação intensa, importante para o currículo e para a formação profissional.