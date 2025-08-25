Xaud explica mudanças no calendário e diz: 'Não foi para beneficiar A ou B' Estadão Conteúdo 25.08.25 18h08 O presidente da CBF, Samir Xaud, se defendeu das críticas relacionadas às mudanças que a entidade resolveu fazer na reta final do calendário brasileiro deste ano. A confederação anunciou no último sábado que o Brasileirão terminará antes que o previsto e que a Copa do Brasil vai fechar o calendário de 2025. Xaud diz que a maior parte dos clubes foi favorável às alterações. O Flamengo, porém, se sentiu prejudicado e, nos bastidores, mostrou revolta com a medida. "O favorecimento é para o futebol brasileiro. Temos que tomar decisões importantes e vimos uma oportunidade de ajustar as datas", justificou Xaud em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira após a convocação de Carlo Ancelotti na sede da CBF. Recebi vários apoios de outros clubes, da imprensa como um todo. Estou aqui para melhorar o calendário, que não começou na minha gestão. Estamos batendo cabeça, vocês estão cansados de saber que é um calendário cheio. Nós precisávamos tomar uma decisão e acredito que foi a mais correta." O Palmeiras também poderia se indignar, já que, como o rival carioca, disputa o título do Brasileirão e está vivo na Libertadores. Com isso, terá uma reta final de ano insana caso, de fato, sigam a toada no torneio nacional e cheguem às semifinais ou à final da Libertadores. No entanto, o clube paulista afirmou, em nota, "compreender e respeitar" a decisão da CBF. A presidente Leila Pereira é próxima de Xaud e tem evitado brigas com a entidade desde o fim da gestão de Ednaldo Rodrigues. A Copa do Brasil terá as finais disputadas apenas após o fim do Brasileirão, que será encerrado no dia 7 de dezembro. A medida foi tomada para dar tempo a um eventual clube campeão brasileiro da Libertadores para se preparar para a disputa do Intercontinental da Fifa, que começa no dia 10 de dezembro. Os últimos seis campeões da Libertadores foram times brasileiros. "Não foi uma decisão para beneficiar A ou B, mas para beneficiar o futebol brasileiro", garantiu o presidente da CBF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF calendário Samir Xaud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 Futebol Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça 25.08.25 16h23