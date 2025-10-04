Eintracht Frankfurt x Bayern: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/10) pela Bundelsiga Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique se enfrentam pela 6ª rodada da Bundesliga; veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações Hannah Franco 04.10.25 12h30 O Bayern soma 26 pontos a mais que o RB Leipzig na Bundesliga (X/ @FCBayernEN) Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique duelam neste sábado (04/10), pela 6ª rodada da Bundesliga 25-26. O jogo será às 13h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Xsports e CazéTV (serviço de streaming). Como as equipes chegam para o jogo? O Eintracht Frankfurt vem de vitória por 6 a 4 sobre o Borussia Mönchengladbach, mas tem desfalques importantes: o atacante Ngankam está lesionado na coxa, e o lateral-direito Kristensen é dúvida. O técnico Dino Toppmoller também não poderá contar com jogadores como Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Stanisic. O goleiro reserva Jonas Urbig é dúvida por desconforto na virilha. O Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, mantém ataque potente e defesa sólida, com aproveitamento máximo no campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono' Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique: prováveis escalações Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmoller): Santos; Collins, Koch, Theate, N. Brown; Skhiri, Chabi, Uzun; Doan, Knauff, Burkardt. Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka, Gnabry; Olise, Luis Díaz, Harry Kane. FICHA TÉCNICA Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique Bundesliga 25-26 – 6ª rodada Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt, Alemanha Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 13h30 (horário de Brasília) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Eintracht Frankfurt Bundesliga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52