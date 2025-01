Divisão das torcidas na Supercopa do Brasil no Mangueirão: entenda as possíveis mudanças

Com a aproximação da Supercopa do Brasil, que será disputada por Botafogo e Flamengo, marcada para o dia 2 de fevereiro no estádio Mangueirão, surgiram nas redes sociais questionamentos sobre a divisão das torcidas para a partida. Torcedores ainda não sabem se o "Colosso do Bengola" manterá a tradicional separação entre as torcidas ou se, pela primeira vez em um clássico, haverá um setor misto.

No principal clássico do Pará, disputado entre Remo e Paysandu, a torcida é dividida entre o lado A, reservado para os torcedores do Leão, e lado B, destinado aos torcedores do Papão. Contudo, nas partidas entre Botafogo e Flamengo no Campeonato Carioca, existe um setor misto, que caso seja feito em Belém, representará uma inovação para os jogos no Mangueirão.

Apesar das especulações, até o momento da publicação desta matéria, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou detalhes sobre a divisão do público durante a competição. É bastante provável que essa decisão seja anunciada apenas na semana das vendas oficiais, que devem começar na segunda quinzena de janeiro.

Como ocorreu a divisão do Lado A e Lado B no Mangueirão?

Vale lembrar que, a definição dos lados A e B ocorreu devido a uma confusão inicial entre as torcidas, que ambas preferiam o lado A do estádio. Para resolver a situação, representantes de ambos os clubes foram convidados a escolher os locais que iriam abrigar suas torcidas. Orlando Ruffeil, um benemérito do Remo, foi um dos responsáveis por essa escolha. Ele passou a noite no estádio para garantir que o lado A fosse destinado à torcida do Remo, colocando faixas do clube na maior arquibancada.

Supercopa do Brasil

Botafogo e Flamengo se enfrentarão no domingo, 2 de fevereiro, em Belém, na final do Troféu da Supercopa do Brasil 2025. A partida está marcada para as 16h, no Estádio Olímpico Mangueirão, localizado na capital do Pará. Este confronto é uma disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo.

Além disso, essa partida marca a abertura oficial do calendário do futebol da CBF para a nova temporada. A expectativa é alta entre os torcedores, que aguardam um grande espetáculo no Mangueirão.

Quando Começam as vendas?

De acordo com informações divulgadas pelo site da Conmebol TV, a venda de ingressos para a Supercopa deve começar 15 dias antes da partida. No entanto, a CBF não se posicionou sobre o assunto.

Os torcedores interessados em assistir ao jogo poderão adquirir os ingressos online, através do site oficial da empresa parceira credenciada pela CBF. Em 2024, a venda foi realizada pela Bilheteria Digital.

Além da venda online, haverá também a opção de compra física em pontos autorizados pela CBF, que ainda serão anunciados, assim como nas bilheteiras do Mangueirão. A CBF e a Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) devem confirmar essas informações nos próximos dias.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com