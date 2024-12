Portal de notícias freta avião para levar torcedores do Flamengo e Botafogo à Supercopa em Belém

Um portal de notícias vai fretar dois aviões, modelos AirBus (A-320 e A-321), para levar torcedores do Flamengo e do Botafogo à Supercopa do Rei em Belém. O clássico ocorrerá no dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão.

De acordo com as informações, os voos sairão de Brasília, às 9h30, com destino a Belém. A ação está sendo organizada pelo Metrópoles, um dos maiores portais de notícias do país.

O veículo não divulgou o valor do pacote, mas o pacote oferecido pela empresa inclui voo de ida e volta no dia 2 de fevereiro, refeição a bordo (padrão classe executiva), traslado ida e volta para o jogo em Belém e ingressos "nos melhores lugares do estádio".

VEJA MAIS

Esta será a primeira vez que a Supercopa será realizada em Belém. Na última edição, o São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis, no Mineirão.

A Supercopa do Rei abre a temporada das competições nacionais do futebol brasileiro. Com o superclássico carioca entre dois dos maiores times do Brasil, a expectativa é de que o Mangueirão seja palco de uma grande festa.

O Flamengo foi o primeiro a garantir a vaga na final. O Mengão foi o grande campeão da Copa do Brasil e conquistou o direito de brigar pelo título de supercampeão do país. O rubro-negro venceu o Atlético-MG na final, com um placar agregado de 4 a 1.

Já o Botafogo foi o grande campeão do Brasileirão, com 79 pontos somados durante a temporada.