Botafogo perde de 3 a 0 para o Pachuca-MEX e está eliminado do Intercontinental

O Botafogo estreou e se despediu da Copa Intercontinental de 2024 com uma derrota por 3 a 0 para o Pachuca, nesta quarta-feira, no Estádio 974, em Doha, no Catar.

Em um jogo sem brilho, a equipe, campeã brasileira e da Libertadores, poupou alguns titulares no primeiro tempo. Com pouco tempo entre o término do Brasileirão e a viagem ao Catar, o Botafogo enfrentou um desafio semelhante ao que Palmeiras viveu em 2021.

O cenário de eliminação na estreia já foi vivido por outros clubes brasileiros, como Internacional, Atlético-MG e Flamengo. Nesta edição, sem a disputa pelo terceiro lugar, o Botafogo encerra a temporada e entra de férias após um ano marcante.

O técnico Artur Jorge justificou a decisão de poupar quatro titulares — Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada — como uma estratégia para preservar energia. Em seus lugares, começaram Cuiabano, Allan, Eduardo e Matheus Martins.

Com a vitória, o time mexicano avança para enfrentar o Al-Ahly na semifinal, marcada para sábado, às 14h. O vencedor do confronto disputará a final contra o Real Madrid.