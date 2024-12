Novo Mangueirão recebe mais de 100 eventos em 2024 e coloca Belém na rota de grandes espetáculos

O Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), desde a reestruturação, em abril de 2023, tornou-se palco de mais de 100 grandes eventos esportivos, culturais e religiosos realizados em Belém. As obras estruturantes transformaram o Mangueirão em uma das principais arenas multiuso da região Norte do país, capaz de sediar diversos eventos de nível nacional e internacional, de forma simultânea.

No futebol, o Mangueirão recebeu um total de 27 jogos durante todo o ano de 2024. Neste período, o gramado foi palco de cinco clássicos Re-Pa, sendo dois pela Copa Verde e três pelo Parazão. Além de sediar os jogos de vários times paraenses, como o Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileira e Castanhal, que também entraram em campo no estádio, para a alegria das torcidas.

O Mangueirão entrou na rota dos eventos esportivos no Brasil e foi escolhido para ser local de competições nacionais, recebendo competições do Brasil inteiro, como o Flamengo e São Paulo, que neste ano jogaram no estádio. O local também sediou competições incentivadoras do esporte amador, como a final do Parazão da Pelada - uma competição que reúne mais de 40 equipes de todo o Pará, com a grande final no estádio, em dezembro.

O secretário da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade, destacou que a nova estrutura do estádio representa um salto qualitativo, testada e aprovada inclusive com a seleção brasileira. "Em 2023, tivemos o jogo entre Brasil e Bolívia, em 8 de setembro de 2023, com um público de mais de 50 mil torcedores e esse ano a Seleção Brasileira voltou a capital paraense para se preparar pela fase classificatória das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Fifa, em 2026, o confronto contra a Venezuela, em Maturín", disse o secretário.

Para 2025, o Mangueirão já tem programada a primeira competição nacional: a final da SuperCopa Rei, com o campeão da Copa do Brasil de 2024, o Flamengo, e o campeão da Série A do Brasileiro, Botafogo-RJ, no dia 2 de fevereiro.