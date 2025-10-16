Crise? Rival do Remo na luta pelo acesso, Criciúma se reapresenta apenas com Axel Lopes no gol Time catarinense vive momento delicado e tem apenas um goleiro disponível do elenco principal O Liberal 16.10.25 15h31 Em meio à disputa direta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma, adversário do Remo na briga pelo G4, enfrenta uma situação inusitada e preocupante. Na reapresentação da equipe na quarta-feira (15), o elenco contou com apenas um goleiro do grupo principal à disposição: Axel Lopes, ex-Castanhal e Águia de Marabá. Os outros goleiros do time catarinense estão fora de ação. Gustavo, titular durante boa parte da Série B, segue no departamento médico em tratamento de lesão. Já Alisson, que vinha sendo o reserva imediato, está afastado para cumprir um cronograma de recuperação física. Diante disso, Axel Lopes treinou sozinho entre os profissionais, contando com a ajuda de atletas das categorias de base para complementar as atividades. VEJA MAIS Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. Preocupação na briga pelo acesso A situação gera apreensão entre os torcedores, já que o Criciúma ocupa uma das primeiras posições e luta ponto a ponto com o Remo e o Novorizontino por uma vaga direta na Série A. Faltando poucas rodadas para o fim da competição, qualquer desfalque pode influenciar diretamente no desempenho da equipe na reta final. Com as ausências, Axel Lopes pode ser titular no próximo compromisso do Tigre, justamente um clássico regional, contra o Avaí, em Florianópolis. O goleiro, que vinha atuando em jogos pontuais da Copa Santa Catarina, agora ganha a responsabilidade de defender o time em um momento decisivo. A crise momentânea no gol, porém, pode se tornar um obstáculo inesperado para o time catarinense na fase mais importante da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso 16.10.25 16h04 Futebol Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina. 16.10.25 15h59 série b Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa 16.10.25 15h07 Futebol Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso' Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira 16.10.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43