Crise? Rival do Remo na luta pelo acesso, Criciúma se reapresenta apenas com Axel Lopes no gol

Time catarinense vive momento delicado e tem apenas um goleiro disponível do elenco principal

O Liberal

Em meio à disputa direta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma, adversário do Remo na briga pelo G4, enfrenta uma situação inusitada e preocupante. Na reapresentação da equipe na quarta-feira (15), o elenco contou com apenas um goleiro do grupo principal à disposição: Axel Lopes, ex-Castanhal e Águia de Marabá.

Os outros goleiros do time catarinense estão fora de ação. Gustavo, titular durante boa parte da Série B, segue no departamento médico em tratamento de lesão. Já Alisson, que vinha sendo o reserva imediato, está afastado para cumprir um cronograma de recuperação física. Diante disso, Axel Lopes treinou sozinho entre os profissionais, contando com a ajuda de atletas das categorias de base para complementar as atividades.

Preocupação na briga pelo acesso

A situação gera apreensão entre os torcedores, já que o Criciúma ocupa uma das primeiras posições e luta ponto a ponto com o Remo e o Novorizontino por uma vaga direta na Série A. Faltando poucas rodadas para o fim da competição, qualquer desfalque pode influenciar diretamente no desempenho da equipe na reta final.

Com as ausências, Axel Lopes pode ser titular no próximo compromisso do Tigre, justamente um clássico regional, contra o Avaí, em Florianópolis. O goleiro, que vinha atuando em jogos pontuais da Copa Santa Catarina, agora ganha a responsabilidade de defender o time em um momento decisivo. A crise momentânea no gol, porém, pode se tornar um obstáculo inesperado para o time catarinense na fase mais importante da Série B.

