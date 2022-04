CR7 dá mais de R$ 518 mil por mês para que Georgina pague contas e cuide dos filhos

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez formam um dos casais mais midiáticos do mundo esportivo. Apesar de ambos possuirem suas rendas, o jogador do Manchester United e da Seleção Portuguesa deposita na conta de sua esposa cerca de 100 mil euros por mês (equivalente R$ 518,8 mil, na cotação do dia) para as despesas da casa do casal e dos filhos. Essa informação foi confirmada pelo site Elnacional.cat.

A modelo e o atacante estão esperando gêmeos, uma menina e um menino. Georgina que já é mãe biológica de Alana, mas citou em entrevistas que considera as demais crianças como seus filhos e que até a chamam de mãe. Cristiano é pai de Cristiano Jr, Eva e Mateo.

Mesmo recebendo esse valor do marido, a modelo já revelou que continua sendo econômica como era antes do seu relacionamento com Cristiano.

Georgina Rodriguez conquistou ainda mais a fama após estrelar sua própria série na Netflix. A influênciadora possui cerca de 37 milhões de seguidores no instagram e ganha dinheiro com a sua rede social. Só fazer anuncios de alguns produtos, ela embolsa cerca de oito mil euros por mês (R$ 41 mil).

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)