Efeito Jade Picon? Cristiano Ronaldo usa esparadrapo no umbigo em jogo

O jogador Cristiano Ronaldo chamou atenção ao usar um esparadrapo para tampar o umbigo durante o jogo do Manchester United sobre o Brighton ontem, na terça-feira (15). Além da vitória teve gol do português, que não acontecia há seis jogos.

A simpatia ficou conhecida no Brasil neste ano, após a participante do Big Brother Brasil 22, Jade Picon, surgir com a atitude curiosa e chamar a atenção tanto dos confinados quando do público fora da casa mais vigiada do Brasil. A jovem usa com o objetivo de afastar energia negativa.

Cristiano Ronaldo não explicou se seu esparadrapo foi utilizado para ter a mesma função de Jade ou se foi usado com outro propósito.