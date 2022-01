BBB 22: Jade Picon usa adesivo no umbigo para afastar energia negativa

Jade Picon aproveitou a tarde de sol no “Big Brother Brasil 22” para se divertir na piscina. A influenciadora chamou atenção por usar uma fita adesiva no umbigo.

“A Jade do nada meteu uma fitinha no umbigo”, disse uma fã. “A jade de umbigo tampado para não pegar as energias dos pobres”, brincou outro. “A Jade tampando o umbigo com fita pra não receber energia negativa”, comentou mais um seguidor.

O ato de tapar o umbigo, é considerado para muitos, como um ritual de proteção para repelir energias negativas de outras pessoas. Ou seja, geralmente é realizado para evitar que energias externas se adentrem no seu campo.