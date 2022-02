Zidane está próximo do PSG e quer reunir Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar na mesma equipe

O técnico francês Zinedine Zidane está muito perto de treinar o PSG. Pelo menos é isso que afirma o jornal inglês "Mirror". Segundo o veículo, o tricampeão da Liga dos Campeões dirigindo o Real Madrid assumirá o time parisiense em julho, após a demissão de Maurício Pochettino.

Ainda de acordo com o Mirror, o treinador francês teria pedido à direção do PSG a contratação do superastro Cristiano Ronaldo. O craque português do Manchester United é bem conhecido de Zidane, já que eles trabalharam juntos no Real Madrid.

Segundo a mídia inglesa, o treinador francês conhece bem os pontos fortes de CR7 e quer aproveitar o descontentamento do português nos red devils.

A ideia seria formar o trio dos sonhos: Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo . Mas, é bom lembrar que o PSG já tentou contratar de CR7, mas nunca conseguiu convencer o português.