Cristiano Ronaldo cogita deixar o Manchester United no final da temporada, revela site

O atacante Cristiano Ronaldo cogita deixar o Manchester United no fim da temporada caso o clube inglês não consiga se classificar para a próxima Champions League, revela o "The Sun". Os representantes do português já conversam com Richard Arnold, que assumirá o cargo de CEO dos Red Devils no próximo mês.

O veterano completa 37 anos em fevereiro, mas acredita que pode atuar no máximo nível do futebol até os 40 e buscando títulos importantes. Na última semana, em entrevista à "Sky Sports", o camisa sete havia dito que era inaceitável que o Manchester United encerrasse uma participação na Premier League abaixo dos três primeiros colocados.

Os Diabos Vermelhos ocupam apenas a 7ª colocação no Campeonato Inglês e entram em campo nesta quarta-feira para encarar o Brentford, partida atrasada e váldia pela 17ª rodada. Cristiano Ronaldo é dúvida para o duelo, embora Ralf Rangnick esperasse contar com sua estrela em busca de uma vitória.

O craque enxerga que há um longo caminho e que o clube precisa ter melhores performances para lutar por grandes objetivos na temporada. No entanto, o comprometimento do atleta que pratica exercícios extras na academia antes e depois das sessões de treinamentos não parece estar no mesmo nível dos seus companheiros.