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Corrida do Sal reúne mais de 2,5 mil atletas neste sábado; saiba os horários e percursos da prova

Tradicional prova de rua retorna após seis anos e movimenta Salinópolis com percursos de 3 km e 7 km, estrutura reforçada e programação especial na Orla do Maçarico

O Liberal

A espera acabou. Após seis anos fora do calendário esportivo, a Corrida do Sal está de volta e promete transformar Salinópolis no principal palco da corrida de rua no Norte do país neste sábado (25). Em sua 17ª edição, a prova organizada pelo Grupo Liberal reunirá mais de 2,5 mil corredores entre atletas profissionais e amadores, marcando também as comemorações pelos 80 anos do Jornal O Liberal. 

A largada será às 6h, na Orla do Maçarico, um dos principais cartões-postais de Salinas. Neste ano, pela primeira vez, os participantes poderão escolher entre dois percursos: 3 quilômetros, voltado para iniciantes e corredores recreativos, e 7 quilômetros, destinado a quem busca um desafio maior.

A mudança representa uma nova proposta para tornar a prova mais acessível, acompanhando o crescimento das corridas de rua e ampliando o perfil dos participantes.

Além da competição, a programação foi planejada para oferecer uma experiência completa aos atletas, desde a entrega dos kits até atrações musicais após a chegada. O encerramento do evento contará com show do cantor Thiago Costa, também na Orla do Maçarico.

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Kits já foram entregues

A entrega dos kits da 17ª Corrida do Sal foi concluída nesta sexta-feira (24), no Premium GAV Resort, em Salinópolis. Durante a ação, os atletas inscritos receberam a camisa oficial da prova, o número de peito e os brindes disponibilizados pelos patrocinadores.

Com o encerramento da distribuição, os participantes agora se preparam para a largada, marcada para as 6h deste sábado (25), na Orla do Maçarico. A organização informou que não haverá nova etapa de entrega dos kits.

Estrutura reforçada e segurança

A organização preparou uma estrutura especial para receber os mais de 2,5 mil participantes. O percurso contará com pontos de hidratação, sistema de cronometragem, equipes de apoio, bloqueios no trânsito e suporte para garantir a segurança dos corredores durante toda a prova.

Outro diferencial desta edição será o cenário da competição. Os atletas percorrerão a Orla do Maçarico totalmente revitalizada, oferecendo um percurso à beira-mar que une esporte e turismo em um dos locais mais conhecidos do litoral paraense.

Guia rápido para o participante

Data: sábado, 25 de julho;
Largada: 6h;
Local: Orla do Maçarico, em Salinópolis;
Percursos: 3 km e 7 km;
Participantes: mais de 2,5 mil inscritos;
Programação: corrida, estrutura de apoio aos atletas e show de Thiago Costa após a prova.

Tradicional no verão paraense, a Corrida do Sal retorna com a expectativa de consolidar novamente seu espaço entre os principais eventos esportivos da região Norte, reunindo atletas de diversos municípios do Pará e turistas que aproveitam o período de férias em Salinópolis. A edição de 2026 conta com patrocínio de Atacadão e GAV Resorts, além do apoio do Centro Universitário Fibra, Iogurteria Nestlé, Uniodonto Belém, AG Eletrovias, Atacadão do Suplemento, Lojas RExPA, Glade e Sollaris.

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