Corrida do Sal reúne mais de 2,5 mil atletas neste sábado; saiba os horários e percursos da prova Tradicional prova de rua retorna após seis anos e movimenta Salinópolis com percursos de 3 km e 7 km, estrutura reforçada e programação especial na Orla do Maçarico O Liberal 25.07.26 4h00 A espera acabou. Após seis anos fora do calendário esportivo, a Corrida do Sal está de volta e promete transformar Salinópolis no principal palco da corrida de rua no Norte do país neste sábado (25). Em sua 17ª edição, a prova organizada pelo Grupo Liberal reunirá mais de 2,5 mil corredores entre atletas profissionais e amadores, marcando também as comemorações pelos 80 anos do Jornal O Liberal. A largada será às 6h, na Orla do Maçarico, um dos principais cartões-postais de Salinas. Neste ano, pela primeira vez, os participantes poderão escolher entre dois percursos: 3 quilômetros, voltado para iniciantes e corredores recreativos, e 7 quilômetros, destinado a quem busca um desafio maior. A mudança representa uma nova proposta para tornar a prova mais acessível, acompanhando o crescimento das corridas de rua e ampliando o perfil dos participantes. Além da competição, a programação foi planejada para oferecer uma experiência completa aos atletas, desde a entrega dos kits até atrações musicais após a chegada. O encerramento do evento contará com show do cantor Thiago Costa, também na Orla do Maçarico. VEJA MAIS Corrida do Sal reúne histórias de superação, mudança de vida e união familiar Os relatos marcaram a entrega dos kits da prova que acontece neste sábado (25), em Salinópolis Corrida do Sal: entrega de kits termina nesta sexta-feira (24) em Salinas Última etapa de retirada ocorre no Premium GAV Resort 17ª Corrida do Sal reforça o papel do Grupo Liberal no incentivo ao esporte Evento no próximo sábado (25) reúne parceiros que apoiam as ações voltadas ao esporte e à promoção da saúde Kits já foram entregues A entrega dos kits da 17ª Corrida do Sal foi concluída nesta sexta-feira (24), no Premium GAV Resort, em Salinópolis. Durante a ação, os atletas inscritos receberam a camisa oficial da prova, o número de peito e os brindes disponibilizados pelos patrocinadores. Com o encerramento da distribuição, os participantes agora se preparam para a largada, marcada para as 6h deste sábado (25), na Orla do Maçarico. A organização informou que não haverá nova etapa de entrega dos kits. Estrutura reforçada e segurança A organização preparou uma estrutura especial para receber os mais de 2,5 mil participantes. O percurso contará com pontos de hidratação, sistema de cronometragem, equipes de apoio, bloqueios no trânsito e suporte para garantir a segurança dos corredores durante toda a prova. Outro diferencial desta edição será o cenário da competição. Os atletas percorrerão a Orla do Maçarico totalmente revitalizada, oferecendo um percurso à beira-mar que une esporte e turismo em um dos locais mais conhecidos do litoral paraense. Guia rápido para o participante Data: sábado, 25 de julho; Largada: 6h; Local: Orla do Maçarico, em Salinópolis; Percursos: 3 km e 7 km; Participantes: mais de 2,5 mil inscritos; Programação: corrida, estrutura de apoio aos atletas e show de Thiago Costa após a prova. Tradicional no verão paraense, a Corrida do Sal retorna com a expectativa de consolidar novamente seu espaço entre os principais eventos esportivos da região Norte, reunindo atletas de diversos municípios do Pará e turistas que aproveitam o período de férias em Salinópolis. A edição de 2026 conta com patrocínio de Atacadão e GAV Resorts, além do apoio do Centro Universitário Fibra, Iogurteria Nestlé, Uniodonto Belém, AG Eletrovias, Atacadão do Suplemento, Lojas RExPA, Glade e Sollaris. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes corrida do sal 2026 corrida de rua verão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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