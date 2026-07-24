17ª Corrida do Sal reforça o papel do Grupo Liberal no incentivo ao esporte

A Corrida do Sal está de volta ao calendário esportivo da região Norte do Brasil. Neste sábado (25) mais de 2.500 corredores vão estar divididos entre os percursos de 3 e 7km na orla do Maçarico, em Salinópolis. A largada acontece às 6h e dará início a uma grande programação montada pelo Grupo Liberal.

Após seis anos de pausa, a competição está sendo retomada e em um momento especial: a celebração dos 80 anos do Jornal O Liberal. O evento faz parte do conjunto de ações em comemoração a data.

"A Corrida do Sal está, sem dúvida, na relação das corridas de rua mais famosas do Pará. Era muito lamentável deixá-la parada. Ela é um símbolo das corridas de rua. Estamos aproveitando os 80 anos do Jornal O Liberal para voltar com ela, e nunca mais parar", destacou Ney Messias, Diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal.

E nesta 17ª edição da Corrida do Sal, o Grupo Liberal tem como parceiros o Supermercado Atacadão, Gav Resorts, Centro Universitário Fibra, Nestlé, Uniodonto Belém, Ag Eletrovias, Atacadão Suplementos, Lojas RexPa, Glade e Sollaris. Marcas que se aliam ao Grupo para fomentar a prática esportiva em todo o estado.

"O retorno da Corrida do Sal marca os 80 anos de O Liberal. Uma ação especial que une saúde e entretenimento. Do ponto de vista de mercado, um projeto que entrega grande visibilidade, muita audiência e experiência de marca diferenciada aos nossos clientes e parceiros", ressaltou Aline Vianna, Diretora de Mercado do Grupo Liberal.

Além da corrida em si, os competidores terão acesso a um evento com a marca do Grupo Liberal. O pré, durante e pós corrida foi planejado de forma estratégica para atender da melhor forma os participantes, como destaca a Diretora de Marketing do Grupo, Luciana Sassim.

Segundo ela, "cada detalhe" foi pensado para que os corredores tenham uma "experiência completa" durante todo o cronograma da 17ª Corrida do Sal, que vai desde a entrega do kit - com camisa, "número de peito" e brindes - até o show do cantor Thiago Costa, programado para encerrar o evento na orla do Maçarico.

"Estamos muito felizes em trazer de volta a Corrida do Sal, um evento que faz parte da memória e da história de tantos paraenses. Foram meses de planejamento, pensando em cada detalhe para proporcionar uma experiência completa, desde a entrega dos kits até depois da linha de chegada. O que a gente buscou, foi fazer deste evento um momento de celebração, superação e conexão", contou.

"Ao longo do percurso e na arena da corrida, eles (patrocinadores e parceiros) promovem ativações, experiências, distribuição de brindes, serviços e pontos de apoio que tornam o evento muito mais completo. Isso faz com que o participante não viva apenas uma prova esportiva, mas uma super experiência do início ao fim. Quando grandes marcas escolhem estar ao lado da Corrida do Sal, elas demonstram confiança em um evento que já faz parte da história do esporte paraense. Isso fortalece a credibilidade da corrida e mostra ao público que estamos entregando uma experiência organizada, segura e de qualidade", completou Luciana Sassim.

Diversificação e segurança

Em 17 edições, esta é a primeira vez que a Corrida do Sal terá dois percursos. Antes, os participantes tinham apenas a opção de correr os 10km pelas ruas de Salinas. Agora, 3 a 7km estão à disposição dos mais de 2.500 mil participantes inscritos nas provas.

Mudança de "postura" para tornar a Corrida do Sal mais "acessível" ao novo padrão de consumo do esporte de rua no Brasil.

"Vivemos um momento em que a corrida de rua cresce em todo o Brasil, reunindo pessoas que buscam equilíbrio entre saúde física e mental. Ter marcas que entendem esse movimento e escolhem caminhar ao nosso lado fortalece o evento e permite que ele evolua a cada edição", avaliou Luciana Sassim.

Durante todo o percurso, os competidores terão total segurança para performar. Tanto na questão do trânsito no entorno da orla do Maçarico e demais ruas por onde a Corrida do Sal será disputada como na parte física, no que diz respeito a hidratação, por exemplo.

De acordo com Ney Messias, Diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal, os desafios são inúmeros para realizar um evento do porte da Corrida do Sal. Porém, tudo foi pensado com antecedência para proporcionar a melhor experiência aos participantes, além de colocar a cidade de Salinas no centro do turismo esportivo no norte do Brasil.

"Toda corrida de rua é desafiadora para planejar, organizar. São muitos detalhes e pontos de organização. Desde a cronometragem, ponto de hidratação, bloqueio de trânsito, palco, pórtico. Enfim, são muitos desafios. Fazer um evento na rua com 2.500 pessoas, como é a Corrida do Sal, é desafiador em qualquer sentido. A grande diferença deste para os outros anos, talvez seja o próprio cenário. Os participantes vão correr na orla do Maçarico totalmente revitalizada", ressaltou.

"É um evento que ajuda, não que Salinas esteja precisando levar gente para lá, mas ajuda o turismo da cidade. Coloca Salinas como ponto de turismo esportivo. Isso é muito importante. Ser referência no turismo esportivo com uma grande corrida de rua", completou.