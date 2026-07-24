Após brilhar na Copa do Mundo, goleiro Vozinha é anunciado por clube sul-americano Goleiro cabo-verdiano de 40 anos chega ao clube chileno após passagens por equipes europeias e africanas O Liberal 24.07.26 22h39 Vozinha foi o destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (D) Colo-Colo anuncia a contratação do goleiro Vozinha, de 40 anos, para a temporada. O atleta, natural de Cabo Verde, chega ao clube chileno como novo reforço após sua atuação na Copa do Mundo de 2026. O experiente arqueiro disputará o Campeonato Chileno e a Copa do Chile. Vozinha estava sem contrato desde o início do mês e buscava um novo clube, tendo sua última passagem pelo GD Chaves, de Portugal. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Antes de defender o Chaves, o goleiro atuou por diversos clubes europeus, como AS Trencin (Eslováquia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) e Zimbru Chisinau (Moldávia). No continente africano, jogou no Progresso, de Angola, e por duas equipes de seu país natal: Batuque FC e CS Mindelense. VEJA MAIS Ícone da Copa, goleiro Vozinha é criticado por tetracampeão pelo Brasil: 'jogaria na Série C' Ex-atacante campeão em 1994, Müller avalia atuação do arqueiro de Cabo Verde, destaque em Copa do Mundo Quem é Vozinha? Goleiro de Cabo Verde de 40 anos que está participando da Copa do Mundo O atleta é considerado um dos jogadores mais velhos desta edição mundial da Fifa Camisa de Vozinha é vendida por mais de R$ 65 mil em leilão Uniforme autografado do goleiro de Cabo Verde recebeu 59 lances de participantes de 16 países e foi adquirido por um comprador norte-americano Controvérsias e polêmicas envolvendo o goleiro Após conquistar milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, parte do público questionou por que Vozinha seguia tantas mulheres. Além disso, o goleiro nunca foi questionado publicamente a se posicionar sobre o fato de o capitão da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes, estar sendo investigado por suspeita de estupro na Nova Zelândia. Uma tradutora brasileira acusa Ryan Mendes de violência sexual, em um caso que teria ocorrido em um hotel de Auckland, em março deste ano. Em uma Copa que tantos brasileiros pediram posicionamentos de atletas sobre temas diversos, o silêncio em torno de Vozinha chamou a atenção... Desempenho de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 Na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha teve uma média superior a quatro defesas por partida. Ele conseguiu manter sua meta sem sofrer gols em duas ocasiões, sendo uma delas contra a Espanha, que se tornaria a campeã mundial. O outro jogo sem gols sofridos foi contra a Arábia Saudita. No empate sem gols diante da Espanha, Vozinha teve uma atuação memorável, defendendo sete tentativas dos espanhóis. A seleção de Cabo Verde, conhecida como Os Tubarões Azuis, surpreendeu ao avançar para a fase eliminatória em segundo lugar no grupo, deixando o Uruguai fora do mata-mata da Copa do Mundo. Nos 16-avos-de-final, a equipe cabo-verdiana enfrentou a Argentina, que foi finalista da competição. A seleção africana lutou até o fim, mas foi derrotada por 3 a 2 após 120 minutos de bola rolando. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cabo Verde goleiro vozinha VOZINHA COLO COLO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. 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