Colo-Colo anuncia a contratação do goleiro Vozinha, de 40 anos, para a temporada. O atleta, natural de Cabo Verde, chega ao clube chileno como novo reforço após sua atuação na Copa do Mundo de 2026.

O experiente arqueiro disputará o Campeonato Chileno e a Copa do Chile. Vozinha estava sem contrato desde o início do mês e buscava um novo clube, tendo sua última passagem pelo GD Chaves, de Portugal.

Antes de defender o Chaves, o goleiro atuou por diversos clubes europeus, como AS Trencin (Eslováquia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) e Zimbru Chisinau (Moldávia). No continente africano, jogou no Progresso, de Angola, e por duas equipes de seu país natal: Batuque FC e CS Mindelense.

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Controvérsias e polêmicas envolvendo o goleiro

Após conquistar milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, parte do público questionou por que Vozinha seguia tantas mulheres. Além disso, o goleiro nunca foi questionado publicamente a se posicionar sobre o fato de o capitão da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes, estar sendo investigado por suspeita de estupro na Nova Zelândia.

Uma tradutora brasileira acusa Ryan Mendes de violência sexual, em um caso que teria ocorrido em um hotel de Auckland, em março deste ano. Em uma Copa que tantos brasileiros pediram posicionamentos de atletas sobre temas diversos, o silêncio em torno de Vozinha chamou a atenção...

Desempenho de Vozinha na Copa do Mundo de 2026

Na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha teve uma média superior a quatro defesas por partida. Ele conseguiu manter sua meta sem sofrer gols em duas ocasiões, sendo uma delas contra a Espanha, que se tornaria a campeã mundial.

O outro jogo sem gols sofridos foi contra a Arábia Saudita. No empate sem gols diante da Espanha, Vozinha teve uma atuação memorável, defendendo sete tentativas dos espanhóis.

A seleção de Cabo Verde, conhecida como Os Tubarões Azuis, surpreendeu ao avançar para a fase eliminatória em segundo lugar no grupo, deixando o Uruguai fora do mata-mata da Copa do Mundo. Nos 16-avos-de-final, a equipe cabo-verdiana enfrentou a Argentina, que foi finalista da competição. A seleção africana lutou até o fim, mas foi derrotada por 3 a 2 após 120 minutos de bola rolando.