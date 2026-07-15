Camisa de Vozinha é vendida por mais de R$ 65 mil em leilão

Uniforme autografado do goleiro de Cabo Verde recebeu 59 lances de participantes de 16 países e foi adquirido por um comprador norte-americano

A camisa autografada do goleiro Vozinha, um dos grandes destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo, foi arrematada por R$ 65.575 em um leilão internacional realizado pela plataforma MatchWornShirt. O uniforme acabou adquirido por um torcedor dos Estados Unidos após uma disputa que reuniu 59 lances de participantes de 16 países, entre eles o Brasil.

O valor chamou atenção por superar o alcançado por camisas de alguns dos principais goleiros do futebol mundial. No mesmo site, um uniforme de Alisson, do Liverpool e da Seleção Brasileira, foi vendido por cerca de R$ 59 mil, enquanto peças utilizadas por Manuel Neuer, da Alemanha, chegaram a valores inferiores, com algumas sendo negociadas entre R$ 13 mil e R$ 52 mil.

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Embora estivesse disponível para uso na partida entre Cabo Verde e Arábia Saudita, Vozinha acabou não entrando em campo com essa camisa específica. Mesmo assim, o uniforme foi autografado pelo goleiro e colocado à venda, despertando grande interesse de colecionadores ao redor do mundo.

Brasileiros também participaram da disputa. O maior lance vindo do país chegou a R$ 8.295, mas ficou distante da oferta vencedora feita pelo comprador norte-americano.