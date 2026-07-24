Corrida do Sal reúne histórias de superação, mudança de vida e união familiar

Os relatos marcaram a entrega dos kits da prova que acontece neste sábado (25), em Salinópolis

A família de Kleysse Freitas e Mauro Alamar vai viver a experiência de correr juntos pela primeira vez ( Foto: Foto: Wagner Santana l O Liberal )

Para muitos, a corrida representa muito mais do que os quilômetros percorridos, faz parte de histórias de superação. A Corrida do Sal, que acontece neste sábado (25), em Salinópolis, reúne histórias de quem superou o luto, venceu a obesidade, encontrou um novo propósito por meio da atividade física e escolheu o esporte para fortalecer os laços familiares. Os relatos marcaram a entrega dos kits da corrida.

Para a autônoma Socorro Anjos, a corrida surgiu em um dos momentos mais difíceis da vida da família. Há um ano, ela e o marido, o aposentado Eduardo Anjos, enfrentavam o luto pela perda de dois entes queridos quando receberam o convite para participar de um grupo de corrida em Belém. O que começou como uma forma de sair de casa acabou se tornando um novo estilo de vida.

“Foi literalmente um momento de superação. A corrida fez muito bem para o corpo e para a mente”, lembra.

Socorro Anjos e Eduardo Anjos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Desde então, o casal passou a treinar junto e encontrou no esporte um momento de convivência. Eduardo já está aposentado e, segundo Socorro, os treinos fortaleceram ainda mais a relação dos dois.

“Ele corre no ritmo dele e eu no meu, mas nas provas maiores acompanho o pace dele. A gente treina junto e isso nos aproxima muito.”

Ela conta que a rotina mudou completamente. As inscrições em corridas passaram a fazer parte do orçamento, assim como a compra de equipamentos esportivos. O objetivo, porém, não é acumular medalhas ou disputar longas distâncias.

“A gente corre pelo bem-estar físico, mental e social. Esse é o nosso maior objetivo”, concluiu.

Mudança de vida

Quem também encontrou na corrida um divisor de águas foi o empresário João Vitor Trindade, de 30 anos, morador de Cametá. Há pouco mais de um ano, ele pesava 140 quilos. Hoje, com 90 quilos, já completa meias maratonas e sonha em disputar sua primeira maratona.

João Vitor, empresário (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A decisão de mudar de vida veio após uma viagem a Salinópolis. Na época, ele conta que a obesidade limitava sua convivência social e fazia com que não se sentisse confortável nos lugares que frequentava.

“Quando voltei para casa decidi que precisava mudar de vida. A corrida foi a minha virada de chave”, revelou.

Além da perda de 50 quilos, João afirma que o esporte o ajudou a abandonar o alcoolismo e outros hábitos que prejudicavam sua saúde.

“A corrida me salvou. Hoje tenho outra vida”, disse o empresário, emocionado.

As mudanças também aconteceram no círculo de amizades. Sempre que participa de provas em diferentes cidades, João aproveita para conhecer novos corredores e ampliar a rede de contatos.

“Em cada corrida conheço pessoas novas. Hoje tenho amizades que me incentivam a correr e também consigo incentivar outras pessoas. São amizades que levam para um caminho saudável.”

A busca por qualidade de vida também motivou a advogada criminalista Lucidéa Portal, de 62 anos. Corredora há mais de 15 anos, ela começou a praticar o esporte para emagrecer depois de observar colegas da mesma faixa etária participando de provas.

Antes de iniciar os treinos, buscou orientação profissional para aprender a técnica correta de corrida e passou a incluir musculação na rotina, prática que mantém até hoje.

Ao longo dos anos, completou uma maratona de 42 quilômetros, diversas meias maratonas e participa novamente da Corrida do Sal, desta vez na prova de sete quilômetros.

Para Lucidéa, a maior conquista não está no tempo de prova, mas na constância: “A corrida é sobre autoestima, bem-estar e não desistir. Cada um corre no seu ritmo. O importante é chegar”.

Lucidéa Portal, advogada (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Ela acredita que a prática regular de exercícios é um dos principais fatores para um envelhecimento saudável e destaca que a corrida contribuiu para o processo de emagrecimento sem a necessidade de medicamentos.

“Sempre fui acima do peso, mas nunca tomei remédio para emagrecer. E a corrida que me faz sentir mais leve e melhor comigo mesma”, disse a advogada.

Momento em família

Já o professor e militar da reserva Mauro Alamar voltou à Corrida do Sal por um motivo especial. Há cerca de 20 anos, participou da prova ao lado dos dois filhos mais velhos. Agora, retorna para repetir a experiência com o filho caçula, Tássio, que pediu para correr ao lado do pai depois de ouvir as histórias das edições anteriores.

“Ele soube que eu já tinha corrido com os irmãos e quis viver essa experiência comigo.”

A esposa, Kleysse Freitas, profissional de educação física, decidiu participar da caminhada para acompanhar marido e filho.

“Não sou da corrida, mas quis estar presente para viver esse momento em família”, disse a participante da caminhada dos 3 km.

Segundo ela, a iniciativa acabou aproximando todos: “Foi uma ideia do nosso filho e isso agregou a família. Quem sabe no ano que vem os irmãos também participem e estejamos todos juntos.”