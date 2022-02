Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (10/02) pelo Campeonato Paulista

Os times do Corinthians e Mirassol disputam nesta quinta-feira (10/02), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Corinthians x Mirassol?

A partida Corinthians x Mirassol pode ser assistida pelo streaming HBO Max e Estádio TNT Sports

Como Corinthians x Mirassol chegam para o jogo?

O Corinthians lidera o Grupo A do estadual, com sete pontos. Já o Mirassol, jamais venceu o Timão fora de casa em duelos pelo Campeonato Paulista. São 11 jogos, com sete vitórias do Corinthians e quatro empates.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paulista

Corinthians x Mirassol

Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2022, 21h30

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Daniel Luis Marques e Mauro André de Freitas

Quarto árbitro: Alester Clauli da Costa Tambelli

VAR: Thiago Duarte Peixoto

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Giuliano), Paulinho e Renato Augusto; Róger Guedes, Willian e Jô. TÉCNICO: Fernando Lázaro

Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Rayan e Pará; Luís Oyama, Neto Moura e Du Fernandes; Negueba, Fabrício Daniel e Zeca. TÉCNICO: Eduardo Baptista

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)