Santos x São Bernardo: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (10/02) pelo Campeonato Paulista

Os times do Santos e São Bernardo disputam nesta quinta-feira (10/02), em partida válida pela 5ª rodada Campeonato Paulista 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio da Vila Belmiro, em São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Santos x São Bernardo?

A partida Santos x São Bernardo pode ser assistida pelo streaming Paulistão, no canal do YouTube do Paulistão e Premiere

Como Santos x São Bernardo chegam para o jogo?

O Santos tem apenas uma vitória em quatro partidas. Já o São Bernardo, é o último colocado da chave, com cinco pontos obtidos em quinze possíveis

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paulista

Santos x São Bernardo

Local: Estádio da Vila Belmiro, em São Paulo

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2022, 19h

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. TÉCNICO: Fábio Carille

São Bernardo: Junior Oliveira; Cristovam, Joílson, Mateus Salustiano e Igor Fernandes; Ligger, Rodrigo Souza e Vitinho Mesquita; Paulinho Moccelin, Silvinho e Davó. TÉCNICO: Márcio Zanardi

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)