Remo x Tapajós: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/02) pelo Campeonato Paraense

Os times do Remo e Tapajós disputam nesta quinta-feira (10/02), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Baenão, Pará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Remo x Tapajós?

A partida Remo x Tapajós pode ser assistida pelo Youtube e TV Cultura

Como Remo x Tapajós chegam para o jogo?

O Remo é o primeiro colocado do Grupo C, com sete pontos. Já o Tapajós, tem um empate, uma derrota e uma vitória no Parazão 2022.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense

Remo x Tapajós

Local: Estádio do Baenão, Pará

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2022, 20h

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistente 1: Bárbara Roberta Costa Loiola

Assistente 2: Acácio Menezes Leão

4º árbitro: Elaine da Silva Melo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Kevem e Paulo Henrique; Anderson Uchôa, Pingo e Felipe Gedoz; Bruno Alves, Erick Flores e Brenner. TÉCNICO: Paulo Bonamigo

Tapajós: Jader; Jackinha, Douglas, Junior e Fernando Pontel; Felipe Macena, Thárcio e Otávio; Elenilson, Debú e Bambelo. TÉCNICO: Robson Melo

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)