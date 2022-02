Athletic Bilbao x Valencia: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (10/02) pela Copa do Rei

Os times do Athletic Bilbao e Valencia disputam nesta quinta-feira (10/02), em partida válida pela semifinal da Copa do Rei 2022. A partida está programada para começar às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Athletic Bilbao x Valencia?

A partida Athletic Bilbao x Valenciapode ser assistida pelo streaming Star+ e o canal ESPN 4

Como Athletic Bilbao x Valencia chegam para o jogo?

Até aqui, o time do Bilbao venceu o Mancha Real na segunda rodada, depois o Barcelona nas oitavas e, por fim, o Real Madrid nas quartas. Já o Valencia, venceu o Utrillas na primeira rodada, depois o Arenteiro na segunda, o Cartagena, o Atlético Baleares e por fim o Cádiz nas quartas.

FICHA TÉCNICA

Copa do Rei

Athletic Bilbao x Valencia

Local: Estádio San Mamés, Espanha.

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2022, 17h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic Bilbao: Ezkieta (Simon); Balenziaga, Martínez, Vivian, Lekue; Dani García, Serrano, Zarraga,Berenguer; Sancet, Raúl. TÉCNICO: Marcelino García Toral

Valencia: Mamardashvili; Correia, Foulquier, Cumart, Mosquera, Gaya; Guillamon, Kourouma, Musah; Gómez, Gil. TÉCNICO: José Bordalás

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)