Liverpool x Leicester: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (10/02) pelo Campeonato Inglês

Os times do Liverpool e Leicester disputam nesta quinta-feira (10/02), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2022. A partida está programada para começar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Anfield , Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Liverpool x Leicester?

A partida Liverpool x Leicester pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Liverpool x Leicester chegam para o jogo?

O Liverpool é o vice-líder da competição e o Leicester está na 12ª colocação

FICHA TÉCNICA

Campeonato Inglês

Liverpool x Leicester

Local: Estádio Anfield, Inglaterra.

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2022, 16h45

Árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Darren England

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Eliott (Henderson), Fabinho, Thiago; Jota, Firmino, Diaz. TÉCNICO: Jürgen Klopp

Leicester: Schmeichel; Pereira, Vestergaard, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Daka; Iheanacho. TÉCNICO: Brendan Rodgers

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)