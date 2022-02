Wolverhampton x Arsenal: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (10/02) pelo Campeonato Inglês

Os times do Wolverhampton e Arsenal disputam nesta quinta-feira (10/02), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2022. A partida está programada para começar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Molineux, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Wolverhampton x Arsenal?

A partida Wolverhampton x Arsenal pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Wolverhampton x Arsenal chegam para o jogo?

A equipe do Wolverhampton está na oitava colocação, a seis pontos da zona de classificação para a Champions League. Já o Arsenal, tem 36 pontos e três jogos a menos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Inglês

Wolverhampton x Arsenal

Local: Estádio Molineux, Inglaterra.

Data/Horário: 10 de fevereiro de 2022, 16h45

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Simon Bennett e Darren Cann

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton: José Sá; Kilman, Coady, Saïss; Nélson Semedo, Rúben Neves, Dendoncker (Francisco Trincão), João Moutinho e Fernando Marçal; Raúl Jiménez e Daniel Podence. TÉCNICO: Bruno Lage

Arsenal: Ramsdale; Cédric Soares, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Partey, Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Lacazette. TÉCNICO: Mikel Arteta

