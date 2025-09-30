Capa Jornal Amazônia
Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras

Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol

O Liberal
fonte

Jogadores participaram da ação e gravaram vídeo para as redes sociais (Reprodução / X / Corinthians)

O Corinthians se tornou o primeiro time de futebol do Brasil a “batizar” todos os seus jogadores na Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa integra a campanha do Setembro Azul, mês dedicado à visibilidade, conscientização e luta pela inclusão de pessoas surdas. O projeto foi amplamente divulgado nas redes sociais e na Arena Neo Química, no último domingo (28). 

Dois torcedores surdos do clube participaram do processo e ajudaram a criar os sinais que passaram a representar cada atleta. O batismo leva em conta características físicas, comportamentos e até apelidos, elementos que dão identidade a cada sinal. Antes do gesto pessoal, é usada a datilologia, o alfabeto manual em Libras, para reforçar a identificação.

Em um vídeo publicado pelo clube, os jogadores aparecem se apresentando em Libras com os sinais atribuídos a eles. A ação foi realizada em parceria com a plataforma Helpvox e contou com o apoio da Federação Desportiva dos Surdos do Estado de São Paulo (FDSESP). 

A apresentação oficial ocorreu no último domingo (28), durante a partida entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Embora o Timão tenha sido derrotado por 2 a 1, ganhou destaque pela iniciativa inclusiva.

Na ocasião, a escalação do time foi exibida com os nomes dos jogadores em Libras, promovendo acessibilidade para torcedores surdos presentes no estádio e também para quem acompanhou o jogo de casa.

