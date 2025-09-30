Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol O Liberal 30.09.25 8h55 Jogadores participaram da ação e gravaram vídeo para as redes sociais (Reprodução / X / Corinthians) O Corinthians se tornou o primeiro time de futebol do Brasil a “batizar” todos os seus jogadores na Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa integra a campanha do Setembro Azul, mês dedicado à visibilidade, conscientização e luta pela inclusão de pessoas surdas. O projeto foi amplamente divulgado nas redes sociais e na Arena Neo Química, no último domingo (28). Dois torcedores surdos do clube participaram do processo e ajudaram a criar os sinais que passaram a representar cada atleta. O batismo leva em conta características físicas, comportamentos e até apelidos, elementos que dão identidade a cada sinal. Antes do gesto pessoal, é usada a datilologia, o alfabeto manual em Libras, para reforçar a identificação. Em um vídeo publicado pelo clube, os jogadores aparecem se apresentando em Libras com os sinais atribuídos a eles. A ação foi realizada em parceria com a plataforma Helpvox e contou com o apoio da Federação Desportiva dos Surdos do Estado de São Paulo (FDSESP). VEJA MAIS Flamengo derrota o Corinthians de virada e dispara na liderança do Brasileirão São 54 pontos para o Flamengo, que se beneficiou das derrotas de Cruzeiro e Palmeiras Dia Internacional da Língua de Sinais: inclusão ainda é desafio para torcedores surdos no futebol Professora Carolina Quaresma viralizou ao ensinar sinais de Remo e Paysandu e defende presença da língua de sinais em transmissões esportivas Libras: Professora paraense viraliza ao ensinar sinais de Remo e Paysandu nas redes sociais; veja Professora promove acessibilidade para as maiores torcidas do Pará A apresentação oficial ocorreu no último domingo (28), durante a partida entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Embora o Timão tenha sido derrotado por 2 a 1, ganhou destaque pela iniciativa inclusiva. Na ocasião, a escalação do time foi exibida com os nomes dos jogadores em Libras, promovendo acessibilidade para torcedores surdos presentes no estádio e também para quem acompanhou o jogo de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50 Carlos Ferreira Leão, das mazelas à redenção 30.09.25 10h44 Mais esportes Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025 Gigante Kite finalizou a disputa do Ajuruteua Kitefest em primeiro lugar e se garantiu no torneio nacional 30.09.25 9h39 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19 Futebol Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) 29.09.25 15h52