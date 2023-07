Corinthians deve fechar amistoso com lendas do Real Madrid em setembro

O “Timão” está cada vez mais perto de fechar uma partida lendária com ex-jogadores do Real Madrid, na Neo Química Arena, em setembro deste ano. O jogo seria realizado em alusão ao aniversário de 113 anos do Corinthians, na sexta-feira (01/09).

Tendo como referência o Mundial de 2000, disputado no Brasil, a partida contra o clube merengue reuniria campeões do mundo pelo Corinthians no mesmo ano da disputa, e ex-jogadores que marcaram o time espanhol. O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos e o ex-atacante Ronaldo, que passaram pelos dois clubes, devem ser os principais convidados.

Para a comemoração de 20 anos da conquista, em 2020, o Timão realizou um evento na mesma arena para reunir os vencedores do Mundial de Clubes da Fifa de 2000, como Marcelinho Carioca, Vampeta, Ricardinho, Índio, Edílson, Luizão e diversos nomes.

Na clássica partida de 2000, o Corinthians ganhou o Real Madrid, pela fase de grupos. Na competição, também enfrentou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Raja Casablanca, do Marrocos. O jogo terminou empatado por 2 a 2, com gols de Edilson e Anelka, respectivamente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)