Vina confirma saída e se despede do Grêmio: 'Vou ficar na torcida de longe'

O meia-atacante Vina está de saída do Grêmio, com destino à Arábia Saudita. Na última quarta-feira (12), o jogador confirmou que deixará o clube comandado por Renato Portaluppi e se emocionou durante a despedida, após a classificação do time contra o Bahia, na Copa do Brasil.

VEJA MAIS

A vitória sobre o Tricolor de Aço foi o último jogo do paranaense com a camisa do Grêmio, após a classificação nos pênaltis por 4 a 3 sobre o Bahia. Depois da decisão em campo, Vina declarou ter sido uma honra defender o Tricolor Gaúcho e chorou ao confirmar que está deixando o time para jogar no futebol árabe.

"É difícil falar neste momento, faltam algumas palavras. O Grêmio me abraçou em um momento difícil na minha carreira. O time não vou falar, mas é para lá [Arábia Saudita]. Levo muita coisa boa, um grupo muito bom que está colhendo os frutos, a gente sabia que seria um ano de reformulação. Tenho certeza que vamos ser campeão. Vou ficar na torcida de longe", disse.

Com a camisa do tricolor, Vina entrou em campo em 28 jogos durante cinco meses, estreando no dia 28 de fevereiro deste ano. O paranaense estava emprestado pelo Ceará e marcou quatro gols, uma assistência e o título do Campeonato Gaúcho 2023.

"Foi um desejo pessoal, nunca tinha jogado fora do país com 32 anos. Ter essa possibilidade, é algo que faltava na minha carreira. Uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Estava feliz aqui, mas precisava isso para a carreira, para a minha família. Vou lá, realizar mais um sonho e a torcida fica", explicou Vina.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)