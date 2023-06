Após lesão no joelho, Suárez cogita aposentadoria no Grêmio

O atacante Suárez, do Grêmio, indicou à direção do clube a possibilidade de se aposentar nas próximas semanas devido a dores persistentes no joelho direito. A data exata em que o centroavante encerrará sua carreira ainda não foi definida, porém o jogador uruguaio manifestou sua preocupação na última sexta-feira, durante o treino, devido às dores.

A informação foi divulgada pelo GZH. Ainda não se sabe ao certo se o camisa 9 disputará mais partidas pela equipe gaúcha. Suárez tem enfrentado dores no joelho direito devido a uma condição chamada artrose.

A cúpula do Grêmio tomou conhecimento da situação em uma reunião realizada nesta segunda-feira. O presidente Alberto Guerra já havia sido informado sobre a possibilidade na semana anterior, assim como os membros do departamento de futebol. Na temporada, Suárez marcou 14 gols e fez oito assistências, contribuindo para 22 dos 55 gols do Grêmio no ano.

Recentemente, em alguns treinos da equipe, foi observado que o jogador segurava o joelho direito com as mãos. Também é comum vê-lo deixar as atividades mais cedo, seguindo um planejamento específico para sua carga de trabalho.

Em janeiro de 2020, quando ainda atuava pelo Barcelona, Suárez sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Na época, a previsão inicial de recuperação era de quatro meses, porém, devido à pandemia do coronavírus, ele retornou somente em setembro daquele ano.

Antes disso, em maio de 2014, o atacante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Em aproximadamente um mês, ele se recuperou a tempo de disputar a Copa do Mundo no Brasil, retornando no segundo jogo da fase de grupos, na vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

Suárez chegou a Porto Alegre no dia 3 de janeiro, após uma longa negociação com o Grêmio. Seu contrato com o clube gaúcho conta com a participação de três empresas como investidoras, auxiliando nos custos do jogador.

Como artilheiro do Grêmio na temporada, com 14 gols e oito assistências, Suárez é o destaque do time este ano. Aos 36 anos, ele é o terceiro jogador com mais minutos em campo, ficando atrás apenas de Bruno Alves e Bitello, e já defendeu a camisa tricolor em 26 partidas.