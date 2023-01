Luís Suárez desembarca em Porto Alegre e é recebido por milhares de torcedores do Grêmio; vídeo

Uma grande festa foi armada para a recepção do centroavante uruguaio Luís Suárez, recém-contratado pelo Grêmio para a temporada de 2023 e 2024. O jogador causou o maior alvoroço na entrada do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A apresentação oficial será nesta quarta-feira (4), na Arena Grêmio, com uma expectativa em torno de 25 mil pessoas presentes.

Depois de uma longa e tenebrosa passagem pela Série B, o tricolor gaúcho vem reformulando o seu elenco com nomes de peso, sendo o maior deles justamente o jogador uruguaio, considerado o maior artilheiro da história do país, com 68 gols em 137 jogos. Além disso, Suárez foi ídolo em um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona, onde fez parceria com Neymar e Messi, entre os anos de 2014 e 2017.

SAIBA MAIS



O último compromisso oficial do jogador foi justamente na Copa do Mundo, onde o Uruguai foi eliminado na fase de grupos. Após o torneio, ele ficou livre no mercado. O último clube por onde Suárez jogou foi o Nacional, de Montevidéu. Desde a saída do clube uruguaio, Suárez recebeu algumas propostas de outros clubes, mas acabou fechando com o Grêmio.

Os valores do acordo não foram divulgados, no entanto, para arcar com os elevados salários do jogador, o clube resolveu correr atrás da ajuda de apoiadores que ajudem no pagamento do salário. Além dele, o clube trouxe o lateral-esquerdo Reinaldo, o zagueiro Bruno Uvini, os meio-campistas Felipe Carballo e Pepê, os atacantes Gustavinho e Everton Galdino, além do próprio Luis Suárez.