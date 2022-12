Jornalista italiano afirma que Luís Suarez está apalavrado com o Grêmio para 2023

O Grêmio está muito próximo de contratar o atacante Luís Suarez. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais. De acordo com ele, Suarez está apalavrado com o Tricolor Gaúcho e faltam apenas documentos para que o negócio seja oficializado.

Segundo informações da imprensa gaúcha, o Grêmio vai arcar com pouco mais de um terço do salário do jogador. O restante será bancado por empresas parceiras interessadas no negócio.

Outro interessado no atacante era o Cruz Azul, do México. Entretanto, o projeto apresentado pelo Grêmio convenceu o uruguaio.

Jogadores e comissão técnica estão em recesso de fim de ano. A reapresentação no CT Luz Carvalho está marcada para o dia 3 de janeiro. O novo atacante deve chegar em Porto Alegre no início do ano.