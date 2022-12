Grêmio e Luis Suárez avançam negociações e atacante pode estar perto do Brasil; veja mais

A história envolvendo a contratação do centroavante Luis Suárez parece caminhar para um desfecho positivo ao maior interessado, o Grêmio. Desta vez, o atleta rebateu a oferta dos gaúchos de forma positiva e o acordo parece estar em andamento. Segundo informações do jornalista JB Filho, o craque uruguaio liberou o empresário para tocar a negociação dos detalhes no acordo com o time gaúcho.

VEJA MAIS

Até o que se sabe, a proposta apresentada pelo Grêmio contemplaria dois anos de contrato e o maior salário do elenco.

Para arcar com a despesa elevada, o Tricolor deve articular algumas parcerias e apoio de empresas e torcedores, tudo ligado em um grande projeto de marketing.

No entanto, o atacante de 35 anos não está fora do radar de outros clubes. Suárez também teve uma proposta do Cruz Azul-MEX. No entanto, a negociação segue pausada até que o interesse do Grêmio se resolva.