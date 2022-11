Na estreia da última Copa do Mundo de Suarez, Uruguai encara Coreia do Sul nesta quinta (24)

Astro uruguaio nas últimas três Copas do Mundo, o atacante Luís Suarez terá seu ato final em 2022. O atacante já avisou que o Mundial do Catar será o último da carreira. No começo desta "última dança" com a Celeste Olímpica, Suarez encara a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (24), às 10h, no estádio Cidade da Educação, pela estreia do Uruguai no torneio.

Com um elenco formado por jogadores experientes, a Celeste sabe que o Mundial será a última grande competição de Cavani, Suárez e Godín com a equope. No entanto, será a oportunidade para outros jogadores como Ronald Araújo, De Arrascaeta e Valverde se consolidarem no grupo.

O zagueiro Araujo, entretanto, se recupera de uma operação na coxa e pode ser poupado deste primeiro duelo. Outra dúvida está no gol, entre Muslera e Rochet. No entanto, Arrascaeta está confirmado entre os titulares.

Do outro lado, a Coreia do Sul quer mostrar que vai lutar firme por uma das vagas à próxima fase. A equipe coreana não possui desfalques confirmados, mas a sua principal estrela, Son, é dúvida devido à sua condição física.

Os coreanos, comandados pelo português Paulo Bento, têm sido criticados pela falta de ofensividade em suas últimas atuações, e querem aproveitar o Mundial para mudar a opinião de seus fãs.

Uruguai x Coreia do Sul

1ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022

Data: 24 de novembro

Hora: 10h (de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação, em Al-Rayyan, no Catar

Arbitragem: Clément Turpin (FRA)

Auxiliares:Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)

Quarto árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Uruguai: Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Bentancur, Vecino, Valverde; De Arrascaeta, L Suarez, Nunez. Técnico: Diego Alonso.

Gana: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Hwang Ui-jo. Técnico: Paulo Bento.