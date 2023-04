Sem Suárez em campo, Grêmio bate ABC em Natal e chega perto da classificação na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (13), o Grêmio conseguiu um resultado importante na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time treinado pelo técnico Renato Portaluppi venceu o ABC, em Natal, pelo placar de 2 a 0, chegando cada vez mais perto da fase final da competição. Marcaram em favor dos gaúchos Villasanti e Bitello.

Os gols da vitória saíram aos 30 e 35 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol do meia paraguaio, enquanto o brasileiro chegou ao quinto marcado. A partida de volta será disputada no próximo dia 27 de abril, na Arena Grêmio, às 21h30. Antes disso, o time volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o ABC joga pela Série B do Campeonato Potiguar.