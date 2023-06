Diego Souza deixa o Grêmio e pode se aposentar; atacante está sendo sondado pelo Sport

Aos 38 anos, o atacante carioca Diego Souza publicou uma mensagem de despedida do Grêmio, time onde joga desde o ano de 2020. O jogador não terá o contrato renovado após mais de 200 partidas pelo clube e pode anunciar a sua aposentadoria em breve. Diego também vem sendo sondado pelo Sport, que quer o atleta por seis meses.

VEJA MAIS

Em uma publicação no Instagram, Diego Souza postou um vídeo com alguns lances importantes de sua carreira e se despediu do clube: “Hoje me despeço do Grêmio, clube que aprendi a amar e serei eternamente grato”, escreveu o atleta. Veja:

Diego quase deixou o Grêmio em 2021 e em 2022, mas sua capacidade de fazer gols foi fundamental para sua permanência no clube. Em 2023, planejava encerrar sua carreira no Campeonato Gaúcho, mas sofreu uma lesão que não permitiu a saída planejada.

Segundo informações do portal Gaúcha Zero Hora, o jogador poderia se aposentar em breve, caso não seja contratado pelo Sport, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Diego Souza já teria aceitado o convite de jogar por seis meses no clube que luta pelo acesso à Série A.

Carreira de Diego Souza

Diego Souza já teve passagens importantes em diversos clubes, mas foi no Grêmio que teve o maior número de jogos. Segundo o portal Transfermarkt, foram 204 jogos com 81 gols e 24 assistências. Também se destacou no Palmeiras, Sport e Vasco e teve uma passagem tímida por Botafogo, São Paulo e Atlético-MG.

Foi artilheiro do Brasileirão em 2015, e campeão em 2013 pelo Cruzeiro. Também conquistou a Copa do Brasil no Vasco em 2011 e no Flamengo em 2006. Chegou a jogar pela seleção brasileira sete vezes e marcou dois gols. É o único entre os dez maiores artilheiros do Brasileirão que ainda está em atividade, com 130 gols marcados na competição, ocupando a sexta posição.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)