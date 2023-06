Volante francês N’Golo Kanté compra clube da Bélgica

A entrada no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, não é a única novidade de N'golo Kanté no mundo do futebol. O volante francês anunciou nesta quinta-feira (29), a compra do clube de futebol Royal Excelsior Virton, da terceira divisão da Bélgica.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, o clube confirmou as notícias que circulavam na imprensa sobre o acordo entre Flavio Becca (antigo dono) e Kanté.

“O clube de futebol Royal Excelsior Virton passa oficialmente para as mãos de N’Golo Kanté. A operação ficará concluída no dia 1 de julho (...) Impulsionado pela paixão ao futebol, o desejo de N’Golo Kanté é continuar a estruturar o clube com vista a consolidar as suas bases, estabilizar o quadro e reencontrar a tradição de formação do RE Virton. O clube pretende estabelecer suas raízes locais para se tornar uma locomotiva do futebol em Gaume e na província de Luxemburgo”, escreveu o clube no comunicado oficial.

No time saudita, Kanté usará o mesmo número 7 que vestia no Chelsea, além de ser companheiro do ex-atacante da seleção francesa, Karim Benzema. O volante também jogará ao lado dos brasileiros Marcelo Grohe, Bruno Henrique, Igor Coronado e Romarinho.

N’Golo Kanté já foi campeão do mundo com a seleção francesa em 2018 e atua no futebol inglês desde 2015. O volante de 32 anos tem passagens pelo Leicester, Chelsea, e os clubes franceses Boulogne e Caen.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)