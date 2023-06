Benzema e Kanté ganharão mais que a folha salarial de sete clubes da Premier League juntos

O salário de apenas dois jogadores que devem jogar pela liga saudita de futebol é superior à soma de toda a folha salarial de sete clubes da Premier League - a primeira divisão do Campeonato Inglês. A remuneração anual de Kanté e Benzema deve ser superior à soma dos vencimentos de Burnley, Brentford, Brighton, Bournemouth, Fulham, Wolves e Luton, indicou o tablóide britânico Daily Express.

A publicação considera que Benzema irá receber cerca de 172 milhões de euros em um ano (o equivalente a R$ 900 milhões), enquanto o volante ex-Chelsea deve ganhar 86 milhões de euros (R$ 450 milhões) no mesmo período. Segundo o tablóide britânico, a soma da folha salarial dos sete clubes citados anteriormente é de 253 milhões de euros (R$ 1,32 bilhões), cerca de cinco milhões de euros a menos que a soma dos ganhos dos dois astros franceses.

Benzema já foi anunciado pelo Al-Ittihad e deixou o Real Madrid após uma temporada de sucessivas lesões. O jogador foi apresentado na última quinta-feira (8) em uma cerimônia com estádio lotado, onde foi aplaudido pelos milhares presentes. Kanté ainda não foi apresentado, mas a imprensa europeia já vê como certa sua contratação.

O Al-Ittihad terminou em 1º lugar no Campeonato Saudita, com cinco pontos a mais que o Al-Nassr, clube onde Cristiano Ronaldo joga atualmente. O elenco do clube saudita ainda conta com diversos jogadores brasileiros, como o goleiro Marcelo Grohe (ex-Grêmio), o meio-campista Igor Coronado e o atacante Romarinho (ex-Corinthians).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)