Em estádio lotado, Benzema é apresentado no Al-Ittihad, da Arábia Saudita

Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (8), Karim Benzema, reforço do Al-Ittihad para a próxima temporada, foi oficialmente apresentado. O atacante francês de 35 anos recebeu calorosos aplausos dos torcedores presentes em um estádio lotado.

Vestindo a camisa 9 do novo clube, Benzema exibiu orgulhosamente a Bola de Ouro, prêmio conquistado por sua destacada atuação na temporada 2020/21, a penúltima vestindo a camisa do Real Madrid. O atacante foi o artilheiro tanto do Campeonato Espanhol quanto da Champions League, sagrando-se campeão em ambas as competições na ocasião.

Após ter sido anunciado oficialmente na terça-feira, Benzema chegou à Arábia Saudita na quarta-feira. O Al-Ittihad disponibilizou ingressos à venda para o evento de apresentação, realizado no Estádio Rei Abdullah.

O contrato de Benzema com o clube foi firmado até 2026, e a imprensa europeia divulgou que seu salário anual será de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 540 milhões).

Benzema chega ao Al-Ittihad como a grande estrela da equipe visando o próximo Mundial de Clubes da FIFA, competição que o camisa 9 conquistou por cinco vezes com o Real Madrid, sendo a última delas no ano passado. Como o segundo maior campeão saudita, o clube conquistou o nono título nacional no final de maio, garantindo assim sua vaga no torneio da FIFA como representante do país anfitrião. A próxima edição do Mundial está marcada para dezembro, na Arábia Saudita.

No novo clube, Benzema encontrará a companhia de quatro brasileiros: o atacante Romarinho (ex-Corinthians), o volante Bruno Henrique (ex-Palmeiras), o goleiro Marcelo Grohe (ex-Grêmio) e o meia Igor Coronado, que fez sua carreira no exterior. Além deles, contará também com a presença de um compatriota, o volante Kanté, que está de saída do Chelsea.