Haaland, do Manchester City, vence prêmio Chuteira de Ouro da temporada 2022/23

O final da temporada 2022/23 da Premier League não poderia ser diferente para Erling Haaland, atacante do Manchester City. Com apenas 22 anos, o norueguês conquistou a 'Chuteira de Ouro' da atual temporada com 36 gols marcados em 35 jogos do Campeonato Inglês, se tornando o jogador com mais gols e pontos entre os campeonatos nacionais da Europa.

VEJA MAIS

No total, Haaland marcou 72 pontos na disputa pela Chuteira de Ouro, tornando esse um novo recorde para a história da competição. Em segundo lugar, Harry Kane, do Tottenham, marcou 60 pontos. O inglês coleciona 30 gols em 38 partidas da Liga Inglesa. Por fim, Mbappé, do PSG, completa o pódio com 29 gols em 34 jogos do Campeonato Francês.

Confira o ranking de artilheiros

1- Haaland (Manchester City) - 72 pontos

2- Harry Kane (Tottenham) - 60

3- Mbappé (PSG) - 58

4- Lacazette (Lyon) - 54

5- Osimhen (Napoli) - 52

6- Jonathan David (Lille) - 48

7- Lewandowski (Barcelona) _ 46

8- Enter Valencia (Fenerbahçe) - 43,5

9- Folarin Balogun (Reims) - 42

10- Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Loïs Openda (Lens) - 42

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editor de OLiberal.com, Ádna Figueira)