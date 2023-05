Pai de Haaland é expulso de camarote durante partida do City contra Real Madrid

O cometa Erling Haaland foi uma das estrelas, mais uma vez, do jogo de ida entre o Manchester City e Real Madrid, pela semifinal da Champions League, na última terça-feira (9). O atacante permaneceu em campo durante todos os 90 minutos de jogo, mas nos camarotes, seu pai Alfie Haaland, não conseguiu permanecer até o fim após brigar com torcedores rivais.

A confusão começou após o gol de Kevin De Bruyne, já no segundo tempo da partida. O pai de Haaland foi acusado de jogar amendoins na torcida da arquibancada, e foi insultado por torcedores do Real. Com o ato, respondeu aos rivais com insultos e uma “banana”.

VEJA MAIS

Na manhã desta quarta-feira (10), o genitor de Erling, que também é ex-jogador do Manchester City e da Seleção Norueguesa, se pronunciou nas redes sociais e negou ter jogado amendoins nos torcedores rivais.

“Real Madrid não gostou que estivéssemos comemorando o gol do De Bruyne. Além disso, ainda tivemos de sair do lugar porque os torcedores não ficaram contentes com o 1 a 1”, escreveu.

“Ok. Eu não joguei (o amendoim). Não é verdade. Fizemos algumas brincadeiras com os fãs do Real Madrid. Eles não ficaram felizes quando o City marcou. Típico. Então tivemos que nos afastar uns 50 metros. Nada mais. Todos felizes. Bem, quase…”, reiterou em seguida.