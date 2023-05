Real Madrid e Manchester City empatam no jogo de ida da Champions em jogo de golaços; veja

Em jogo de golaços, Real Madrid e Manchester City empataram em 1 a 1, no primeiro jogo da final da Champions League. A partida foi realizada na tarde desta terça-feira (9), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP). Com o placar igual, a decisão ficou para o jogo da volta na próxima quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

O próximo confronto no Etihad Stadium decidirá quem avançará para a grande final continental. Em caso de empate, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

No Santiago Bernabéu, o Manchester City iniciou a partida com o domínio da posse de bola, enquanto Haaland pressionava o goleiro Courtois com chutes insistentes. Entretanto, em um belo contra-ataque em velocidade, o Real Madrid mostrou sua força e abriu o placar com um golaço de Vinicius Jr.

Após receber a bola na intermediária, o brasileiro avançou com ela, cortou para a perna direita e acertou um chute espetacular na gaveta de Ederson, que pulou e esticou-se todo, mas não conseguiu alcançar.

Na segunda etapa, o Manchester City continuou com o controle da posse de bola, porém sem criar tantas chances como no primeiro tempo. No entanto, o City foi premiado com o gol de empate, em mais um tento espetacular em uma jogada coletiva.

Gündogan fez o pivô e ajeitou para De Bruyne, que chegou chutando forte e quase furou a rede de Courtois. O gol deu nova vida ao City, mas os Blancos pressionaram nos minutos finais e quase encontraram a vitória em mais um chute de longa distância.

Já aos 45 minutos, Benzema arrumou para Tchouaméni, que disparou um chute forte. Bem posicionado, Ederson fez a defesa que garantiu o empate em 1 a 1 em Madri. Agora, as equipes se enfrentam novamente na próxima quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), em Manchester, para definir quem avançará para a grande final da Champions League.