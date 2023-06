Luís Castro deixa o Botafogo para treinar o Al Nassr; Textor busca outro português para o cargo

Luís Castro está se despedindo do Botafogo. O treinador português aceitou uma proposta milionária do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que conta com Cristiano Ronaldo como sua principal estrela. A saída do treinador acontece enquanto o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, 7 pontos à frente do vice-líder Grêmio, e tem o artilheiro da Série A, Tiquinho Soares.

Mesmo com a saída confirmada, Luís Castro ainda comandará a equipe no confronto contra o Magallanes, nesta quinta-feira (29) à noite, no estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. Será sua última partida pelo Botafogo. A informação foi inicialmente divulgada pelo Goal.com.

O favorito de John Textor, presidente da SAF alvinegra, para substituir Luís Castro é outro treinador português, Bruno Lage. Entre os brasileiros, Rogério Ceni desponta como o favorito.

O interesse do Al Nassr por Luís Castro se arrasta há duas semanas. A proposta saudita envolve um contrato de duas temporadas, com um salário anual de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões) isentos de impostos, além de uma casa avaliada em R$ 13 milhões. Se Castro cumprir o contrato até o fim com os sauditas, ele se tornará proprietário do imóvel.